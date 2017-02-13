Актер самарского драмтеатра стал жертвой ограбления
Полиция Ленинского района Самары ищет неизвестного, напавшего на актера Самарского академического театра драмы им. Горького.
Полиция Ленинского района Самары ищет неизвестного, напавшего на актера Самарского академического театра драмы им. Горького.
По данным источника в правоохранительных органах, жертвой преступления стал 78-летний Иван Морозов. Около полуночи на 10 февраля к нему подошел неизвестный около жилого дома на пересечении ул. Полевой и Волжского проспекта. Преступник отобрал у артиста сумку, в которой были банковские карты, служебное удостоверение, сценарий и другие личные вещи.
Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж с применением насилия», личность преступника пока не установлена.