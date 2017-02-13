Актер самарского драмтеатра стал жертвой ограбления

По данным источника в правоохранительных органах, жертвой преступления стал 78-летний Иван Морозов. Около полуночи на 10 февраля к нему подошел неизвестный около жилого дома на пересечении ул. Полевой и Волжского проспекта. Преступник отобрал у артиста сумку, в которой были банковские карты, служебное удостоверение, сценарий и другие личные вещи.

Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж с применением насилия», личность преступника пока не установлена.