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14:05 (мск), источник: Volga News

Актер самарского драмтеатра стал жертвой ограбления

Полиция Ленинского района Самары ищет неизвестного, напавшего на актера Самарского академического театра драмы им. Горького.

По данным источника в правоохранительных органах, жертвой преступления стал 78-летний Иван Морозов. Около полуночи на 10 февраля к нему подошел неизвестный около жилого дома на пересечении ул. Полевой и Волжского проспекта. Преступник отобрал у артиста сумку, в которой были банковские карты, служебное удостоверение, сценарий и другие личные вещи.

Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж с применением насилия», личность преступника пока не установлена.

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