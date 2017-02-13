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13:36 (мск), источник: VN.RU

Суд вынес окончательный приговор убийце Карины Залесовой

Сегодня областной суд в Новосибирске оставил без изменения приговор в отношении 17-летнего мажора Марка Конькова, осужденного за убийство с особой жестокостью школьницы Карины Залесовой. Ближайшие 9 лет юноша-садист проведет на зоне. Богатые родители подростка заплатят 2 миллиона рублей.

Сегодня апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Новосибирского областного суда оставлен без изменения приговор Первомайского районного суда в отношении 17-летнего Марка Конькова. Он признан виновным в убийстве 16-летней Карины Залесовой, совершенном с особой жестокостью, вечером 28 августа 2015 года.

«Вечером 28 августа прошлого года в полицию поступило сообщение об обнаружении в одном из коттеджей Первомайского района тела 16-летней девушки с признаками насильственной смерти, — рассказала VN.ru представитель СУ СКР по региону Анастасия Кулешова. — В течение суток Марку Конькову было предъявлено обвинение в совершении убийства 16-летней школьницы. Вину в убийстве девушки Коньков-младший признал, однако от дачи показаний отказался. Стоит отметить, что в ходе следствия было допрошено более 50 свидетелей, в том числе сверстники, одноклассники и педагоги, произведены многочисленные осмотры и следственный эксперимент, назначено и проведено свыше десятка судебных экспертиз. Впоследствии, с учетом полученных в ходе расследования доказательств, подростку было предъявлено новое обвинение в совершении убийства с особой жестокостью».

В суде выступал медэксперт, который заявил, что Марк Коньков нанес своей жертве не менее 25 ножевых ранений, в том числе с повреждением жизненно-важных органов.

«Нам рассказали, что Карина умирала несколько часов, — говорит бабушка убитой девочки Карина Григорьевна. — Она истекала кровью, а Коньков все это время издевался над ней, испытывая сексуальное удовлетворение».

По словам бабушки, Карина и Коньков-младший дружили последний год. «Это не была любовь, это была юношеская влюбленность, — говорит Карина Григорьевна. — Марк — очень умный и начитанный мальчик. Он — фанат Достоевского. К 16 годам прочитал полное собрание сочинений этого писателя. В школе Конькова не любили, он был белой вороной. А наша Карина любила сирых и убогих. То кошку домой принесет, то бродячую собачку. И Конькова-младшего она жалела. Говорила, что его никто не любит и ей его жалко. Моя дочь Юля, мать Карины, увидела в парне опасность. Какой-то он ненормальный, дерганный, глазки бегают. Юля уговаривала Карину бросить Марка, но та все жалела. В тот день он пригласил Карину на свой День рождения. Внучка не хотела идти, и тогда он пригрозил повеситься…».

В суде Марк Коньков, не отрицая своей вины в убийстве, заявил, что убивал «без особой жестокости». Чтобы проверить вменяемость, подростку было назначено три психолого-психиатрические экспертизы, в том числе в научном центре социальной и судебной психиатрии имени Сербского. В результате эксперты не выявили препятствий для привлечения подростка к уголовной ответственности, однако пришли к общему мнению, что Коньков-младший имеет явные проблемы с психическим здоровьем.

Суд, приняв во внимание все доводы следствия, приговорил Марка Конькова к девяти годам лишения свободы в воспитательной колонии. Кроме этого, фанат Федора Достоевского будет принудительно лечиться у психиатра по месту отбывания наказания.

«Суд взыскал с Конькова и его родителей в пользу матери и отца Карины Залесовой по 1 миллиону 156 тысяч рублей каждому в счет компенсации морального и материального вреда, — говорит прокурор Анжелика Егорова. — Для нас было важным то, что суд согласился с нами и оставил в приговоре признак «с особой жестокостью».

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