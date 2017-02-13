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13:09 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Набережных Челнах под окнами общежития найдено обнаженное тело женщины

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). В Набережных Челнах в поселке ГЭС под окнами одного из общежитий найдено обнаженное тело женщины.

Как сообщил ИА «Татар-информ» руководитель отделения по работе со СМИ УМВД России по Набережным Челнам Артур Муллин, на теле женщины не было видимых признаков насильственной смерти.

Не исключено, что женщина скончалась в результате переохлаждения, однако точную причину ее гибели установит судебно-медицинская экспертиза.

По некоторым данным, женщина жила в одном из домов по соседству с тем, рядом с которым ее нашли. Ей было 49 лет. Тело погибшей пролежало возле общежития около суток.

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