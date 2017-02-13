В Набережных Челнах под окнами общежития найдено обнаженное тело женщины
(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). В Набережных Челнах в поселке ГЭС под окнами одного из общежитий найдено обнаженное тело женщины.
(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). В Набережных Челнах в поселке ГЭС под окнами одного из общежитий найдено обнаженное тело женщины.
Как сообщил ИА «Татар-информ» руководитель отделения по работе со СМИ УМВД России по Набережным Челнам Артур Муллин, на теле женщины не было видимых признаков насильственной смерти.
Не исключено, что женщина скончалась в результате переохлаждения, однако точную причину ее гибели установит
По некоторым данным, женщина жила в одном из домов