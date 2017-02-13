В Набережных Челнах под окнами общежития найдено обнаженное тело женщины

Как сообщил ИА «Татар-информ» руководитель отделения по работе со СМИ УМВД России по Набережным Челнам Артур Муллин, на теле женщины не было видимых признаков насильственной смерти.

Не исключено, что женщина скончалась в результате переохлаждения, однако точную причину ее гибели установит судебно-медицинская экспертиза.