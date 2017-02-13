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13:35 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Казани осудили напавших на бывших воспитанников детского дома

Преступники потребовали от сирот деньги и документы на автомобиль.

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). Приволжский районный суд Казани вынес приговор по уголовному делу в отношении 29-летнего Андрея Бушуева, 29-летнего Юрия Кузнецова, 19-летнего Камиля Абызова, которые обвинялись в разбое, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Злоумышленники, зная о наличии денежных сбережений на банковском счету 22-летнего сироты, являющегося инвалидом второй группы, решили ограбить его. 10 февраля 2016 года молодые люди напали на парня и потребовали передачи денег. Узнав, что потерпевший передал деньги знакомым, у которых проживал, подельники проникли в их квартиру, где избили еще двух человек, после чего на улице потребовали от одного из них передачи документов на автомобиль «Лада-Калина». За потерпевших заступились прохожие, позже злоумышленников задержали полицейские.

Свою вину подсудимые не признали. Суд приговорил Абызова к 5 годам, Бушуева и Кузнецова — к 7 годам колонии строгого режима.

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