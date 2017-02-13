На базе крымско-татарского батальона «Аскер» обнаружен склад оружия

КИЕВ, 13 февраля. /ТАСС/. Нелегальный склад оружия обнаружен на базе крымско-татарского батальона «Аскер», который базируется в Херсонской области на границе с Крымом близ Чонгара. Об этом сообщил советник главы МВД Украины Илья Кива.

«Было выявлено около 50 “Мух” (гранатомет), больше 60 цинков с патронами (в одном цинке 600 патронов), была взрывчатка, найден тротил, автоматы Калашникова, четыре пулемета, нашли даже американскую винтовку М16», — сообщил Кива изданию «Страна».

По его словам, обнаруженное нелегальное оружие было погружено в автомобиль военных «во избежание возможных терактов и неконтролируемых ситуаций на границе». После этого выезд автомобилю заблокировали «аскеровцы».

«Ситуация находилась в критическом состоянии, так как военным с выявленным нелегальным оружием был заблокирован выезд. Они (“аскеровцы”) начали бросаться под машины, встали живым щитом, не пропускали военных и провоцировали их. Пускай Чубаров (депутат Верховной рады Рефат Чубаров, инициатор создания крымско-татарского батальона “Аскер” — прим. ТАСС), скажет, каким законом объясняется нахождение там этого оружия. Это бесконтрольная группа лиц с оружием на границе. Хотят защищать страну — пусть вступают в ВСУ (Вооруженные силы Украины) и защищают», — отметил Кива, добавив, что позже бойцов украинской армии удалось разблокировать.

По его словам, сейчас оружие описывается, все регистрируется и вывозится в сопровождении полиции. При этом Кива считает, что крымско-татарский батальон «Аскер» некорректно называть «батальоном, поскольку он не входит ни в состав ВСУ, ни в состав Национальной гвардии». «Официально это просто общественная организация», — полагает советник главы МВД.

Блокада Крыма

Крымско-татарский батальон «Аскер» стал известен после того, как 20 сентября 2015 года совместно с украинскими националистами начал бессрочную блокаду Крыма — сначала товарную, а затем и энергетическую. В октябре — ноябре 2015 года радикалы повредили на территории Херсонской области опоры линий электропередачи, связывающих Крым с Украиной, в результате чего были полностью прекращены поставки электроэнергии на полуостров и часть прилегающей территории самой Украины. После этого в течение двух недель они препятствовали восстановлению опор и возобновлению электроснабжения.