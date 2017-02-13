На базе крымско-татарского батальона «Аскер» обнаружен склад оружия
Советник главы МВД Украины Илья Кива сообщил, что найдены около 50 гранатометов, больше 60 цинков с патронами, взрывчатка, автоматы Калашникова, четыре пулемета и винтовка М16.
Советник главы МВД Украины Илья Кива сообщил, что найдены около 50 гранатометов, больше 60 цинков с патронами, взрывчатка, автоматы Калашникова, четыре пулемета и винтовка М16.
КИЕВ, 13 февраля. /ТАСС/. Нелегальный склад оружия обнаружен на базе
«Было выявлено около 50 “Мух” (гранатомет), больше 60 цинков с патронами (в одном цинке 600 патронов), была взрывчатка, найден тротил, автоматы Калашникова, четыре пулемета, нашли даже американскую винтовку М16», — сообщил Кива изданию «Страна».
По его словам, обнаруженное нелегальное оружие было погружено в автомобиль военных «во избежание возможных терактов и неконтролируемых ситуаций на границе». После этого выезд автомобилю заблокировали «аскеровцы».
«Ситуация находилась в критическом состоянии, так как военным с выявленным нелегальным оружием был заблокирован выезд. Они (“аскеровцы”) начали бросаться под машины, встали живым щитом, не пропускали военных и провоцировали их. Пускай Чубаров (депутат Верховной рады Рефат Чубаров, инициатор создания
По его словам, сейчас оружие описывается, все регистрируется и вывозится в сопровождении полиции. При этом Кива считает, что
Блокада Крыма
В настоящее время, как сообщил корреспонденту ТАСС помощник главы Госпогранслужбы Украины,