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13:55 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Спасение висевшего на водосточной трубе воронежца попало на видео

Сотрудники управления ГО и ЧС поднялись к мужчине по автолестнице.

Воронежец Игорь Петров записал на видео спасение висевшего на водосточной трубе дома № 30 по улице Студенческая в понедельник, 13 февраля. Горожанин выложил ролик в группу во «Вконтакте».

Мужчина повис на водосточной трубе на уровне третьего этажа. Очевидцы вызвали спасателей и полицейских к месту ЧП. На ролике видно, что спасатели поднимались к воронежцу по пожарной автолестнице, при этом мужчина неохотно принимал помощь.

После того, как горожанина спустили на землю, его забрали сотрудники полиции для выяснения всех обстоятельств случившегося.

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