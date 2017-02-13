Спасение висевшего на водосточной трубе воронежца попало на видео

Воронежец Игорь Петров записал на видео спасение висевшего на водосточной трубе дома № 30 по улице Студенческая в понедельник, 13 февраля. Горожанин выложил ролик в группу во «Вконтакте».

Мужчина повис на водосточной трубе на уровне третьего этажа. Очевидцы вызвали спасателей и полицейских к месту ЧП. На ролике видно, что спасатели поднимались к воронежцу по пожарной автолестнице, при этом мужчина неохотно принимал помощь.

После того, как горожанина спустили на землю, его забрали сотрудники полиции для выяснения всех обстоятельств случившегося.