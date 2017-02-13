Суд приговорил нижегородца к двум годам лишения свободы за оторванный погон у полицейского

Мужчина обвинялся по статье «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

Согласно информации, 29 октября 2016 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения схватил полицейского за погон и оторвал его, а затем, не реагируя на требования о прекращении противоправных действий, нанес удар ногой, причинив тем самым ему телесное повреждение в виде кровоподтека бедра.

Суд, рассмотрев данное дело в суде, признал мужчину виновным и приговорил к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.