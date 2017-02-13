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13:47 (мск), источник: Мослента

Столичные полицейские задержали подозреваемого в серии грабежей в метро

Возбуждено уголовное дело.

Оперативники УВД на Московском метрополитене задержали подозреваемого в серии грабежей в подземке. Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщается на сайте главка МВД по Москве.

Злоумышленником оказался ранее судимый 37-летний уроженец Воронежской области. Он подозревается в хищениях мобильных телефонов. Отмечается, что мужчина заранее выбирал пассажира с техникой в руках, сидящего возле дверей вагона, и за мгновение до их закрытия выхватывал гаджет и выскакивал на платформу станции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

Ранее, 7 февраля, четверо неизвестных, угрожая оружием, отобрали у жителя столицы сумку с 10 миллионами рублей.

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