Столичные полицейские задержали подозреваемого в серии грабежей в метро
Возбуждено уголовное дело.
Возбуждено уголовное дело.
Оперативники УВД на Московском метрополитене задержали подозреваемого в серии грабежей в подземке. Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщается на сайте главка МВД по Москве.
Злоумышленником оказался ранее судимый 37-летний уроженец Воронежской области. Он подозревается в хищениях мобильных телефонов. Отмечается, что мужчина заранее выбирал пассажира с техникой в руках, сидящего возле дверей вагона, и за мгновение до их закрытия выхватывал гаджет и выскакивал на платформу станции.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».
Ранее, 7 февраля, четверо неизвестных, угрожая оружием, отобрали у жителя столицы сумку с 10 миллионами рублей.