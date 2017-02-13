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14:34 (мск), источник: dostup1.ru

Lexus влетел в толпу пешеходов после ДТП у ЮУрГУ: 4 человека доставлены в больницу

Среди них есть тяжело раненые.

7
фотографий
7
фотографий
7
фотографий

Четверо тяжело пострадавших доставлены в больницы Челябинска после массового ДТП возле ЮУрГУ — со слов очевидцев, Lexus летел на красный свет, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Lexus снес с ног нескольких человек, стоявших на остановке «ЮУрГу», после столкновения с маршруткой и Mercedes сегодня, 13 февраля, днем.

Со слов очевидцев, иномарка «раскидала» пятерых девушек. Четыре из них, по предварительным данным, получили тяжелые травмы. Их забрали машины скорой помощи.

«Водитель Lexus пояснил, что ехал со стороны площади Революции. С его слов, он пытался избежать столкновения с другим авто, когда въехал в маршрутку, которая шла на разворот. Затем он столкнулся с Mercedes и отрикошетил в остановку», — рассказывают сотрудники ГИБДД, работающие на месте.

Со слов прохожих, Lexus ехал на красный сигнал светофора со скоростью около 100 км/ч. Однако эта информация пока не подтверждена. Все обстоятельства аварии выясняются.

Ольга Плеханова,
фото очевидцев.

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