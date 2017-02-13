На Кубани названы города и районы с самым высоким уровнем аварийности на дорогах

Очень неблагоприятная обстановка с аварийностью сложилась в городах Армавир, Новороссийск, Динском, Каневском, Курганинском, Новокубанском, Славянском, Староминском, Тбилисском, Усть-Лабинском и Щербиновском районах. Именно в этих районах количество ДТП возрастает в курортный сезон, когда движение становится особенно интенсивным, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу краевой прокуратуры.

Проведенный прокуратурой края анализ показал, что, несмотря на принимаемые правоохранительными органами меры к улучшению состояния законности в сфере безопасности дорожного движения, существенно ситуация в данной сфере не изменилась, так как по итогам 2016 года отмечается рост дорожно-транспортных происшествий — 6364 (в аналогичный период прошлого года — 6282) и пострадавших в них граждан — 7523 (АППГ — 7488), а также сохранении значительного количества погибших — 1070 (АППГ — 1132).

Столь существенное количество ДТП обусловлено высокой интенсивностью движения, особенно в курортный сезон. Нередко водители и пешеходы сознательно нарушают правила дорожного движения, превышают скорость, совершают обгон, выезд на встречную полосу, передвигаются в состоянии алкогольного опьянения.

Несмотря на принятие уполномоченными органами мер по снижению аварийности, по результатам проведенных в крае проверок прокурорами выявлено более 8 тысяч нарушений закона, не позволяющих обеспечить должную безопасность дорожного движения, внесено 965 представлений, в суды направлено 1377 иска, принесено 1681 протест, к административной ответственности привлечено 94 лица.

Особую обеспокоенность вызывают недостатки в работе по выявлению и профилактике управления транспортными средствами в состоянии опьянения.

Проведенные органами прокуратуры края проверки показали, что дороги края на значительной протяженности имеют недостатки, требующие устранения их собственниками и принятия мер по приведению их транспортно-эксплуатационного состояния в соответствии, в связи с чем прокурорами в суды предъявлено более 100 исковых заявлений, которые рассмотрены и удовлетворены.