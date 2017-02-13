На Кубани названы города и районы с самым высоким уровнем аварийности на дорогах
Краснодар, 13 февраля, KrasnodarMedia. Прокуратура Кубани проанализировала статистику и выявила города и районы края, где аварийность на дорогах наиболее велика.
Краснодар, 13 февраля, KrasnodarMedia. Прокуратура Кубани проанализировала статистику и выявила города и районы края, где аварийность на дорогах наиболее велика.
Очень неблагоприятная обстановка с аварийностью сложилась в городах Армавир, Новороссийск, Динском, Каневском, Курганинском, Новокубанском, Славянском, Староминском, Тбилисском,
Проведенный прокуратурой края анализ показал, что, несмотря на принимаемые правоохранительными органами меры к улучшению состояния законности в сфере безопасности дорожного движения, существенно ситуация в данной сфере не изменилась, так как по итогам 2016 года отмечается рост
Столь существенное количество ДТП обусловлено высокой интенсивностью движения, особенно в курортный сезон. Нередко водители и пешеходы сознательно нарушают правила дорожного движения, превышают скорость, совершают обгон, выезд на встречную полосу, передвигаются в состоянии алкогольного опьянения.
Несмотря на принятие уполномоченными органами мер по снижению аварийности, по результатам проведенных в крае проверок прокурорами выявлено более 8 тысяч нарушений закона, не позволяющих обеспечить должную безопасность дорожного движения, внесено 965 представлений, в суды направлено 1377 иска, принесено 1681 протест, к административной ответственности привлечено 94 лица.
Особую обеспокоенность вызывают недостатки в работе по выявлению и профилактике управления транспортными средствами в состоянии опьянения.
Проведенные органами прокуратуры края проверки показали, что дороги края на значительной протяженности имеют недостатки, требующие устранения их собственниками и принятия мер по приведению их
Работа в указанном направлении продолжается, реальность устранения выявленных нарушений поставлена на контроль, сообщает