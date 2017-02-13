Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Крыму начали выдавать дешевую ипотеку
«Живой Кен» не может нормально дышать
Розе Сябитовой — 55: самые незабываемые появления свахи на ТВ
5 продуктов, которые на самом деле можно давать ребенку
Принц Гарри и Меган Маркл вместе придут на свадьбу Пиппы Миддлтон
Первым делом — самолеты: история «Аэрофлота» в плакатахРекламные материалы «Аэрофлота» советской эпохи, позволяющие заглянуть в прошлое
Как назвать ребенка: шпаргалка для родителей
Юлия Меньшова впервые за долгое время показала своих детей
Москвичам вернули переплаченные за ЖКУ деньги
В России увеличили налог на недостроенные дома
Идет бой: СМИ узнали о танковом прорыве ВСУ на Донбассе
Секретарь Порошенко про Авдеевку: почти катастрофа
24-летняя модель потратила $80,000, чтобы стать похожей на Барби
Принц Гарри и Меган Маркл вместе придут на свадьбу Пиппы Миддлтон
«Живой Кен» не может нормально дышать
Долгожители, которые перешагнули 100-летний рубеж
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
12Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк
8В Новой Зеландии на берег выбросились более 400 китов
16Сапфировый юбилей: 65 лет правления Елизаветы II
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
13:51 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

На Кубани названы города и районы с самым высоким уровнем аварийности на дорогах

Краснодар, 13 февраля, KrasnodarMedia. Прокуратура Кубани проанализировала статистику и выявила города и районы края, где аварийность на дорогах наиболее велика.

Очень неблагоприятная обстановка с аварийностью сложилась в городах Армавир, Новороссийск, Динском, Каневском, Курганинском, Новокубанском, Славянском, Староминском, Тбилисском, Усть-Лабинском и Щербиновском районах. Именно в этих районах количество ДТП возрастает в курортный сезон, когда движение становится особенно интенсивным, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу краевой прокуратуры.

Проведенный прокуратурой края анализ показал, что, несмотря на принимаемые правоохранительными органами меры к улучшению состояния законности в сфере безопасности дорожного движения, существенно ситуация в данной сфере не изменилась, так как по итогам 2016 года отмечается рост дорожно-транспортных происшествий — 6364 (в аналогичный период прошлого года — 6282) и пострадавших в них граждан — 7523 (АППГ — 7488), а также сохранении значительного количества погибших — 1070 (АППГ — 1132).

Столь существенное количество ДТП обусловлено высокой интенсивностью движения, особенно в курортный сезон. Нередко водители и пешеходы сознательно нарушают правила дорожного движения, превышают скорость, совершают обгон, выезд на встречную полосу, передвигаются в состоянии алкогольного опьянения.

Несмотря на принятие уполномоченными органами мер по снижению аварийности, по результатам проведенных в крае проверок прокурорами выявлено более 8 тысяч нарушений закона, не позволяющих обеспечить должную безопасность дорожного движения, внесено 965 представлений, в суды направлено 1377 иска, принесено 1681 протест, к административной ответственности привлечено 94 лица.

Особую обеспокоенность вызывают недостатки в работе по выявлению и профилактике управления транспортными средствами в состоянии опьянения.

Проведенные органами прокуратуры края проверки показали, что дороги края на значительной протяженности имеют недостатки, требующие устранения их собственниками и принятия мер по приведению их транспортно-эксплуатационного состояния в соответствии, в связи с чем прокурорами в суды предъявлено более 100 исковых заявлений, которые рассмотрены и удовлетворены.

Работа в указанном направлении продолжается, реальность устранения выявленных нарушений поставлена на контроль, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Песков объявил дату встречи Путина и Трампа
В России возник дефицит пшеницы для производства хлеба
Роструд напомнил о графике выходных дней на следующей неделе
Объявлены победители World Press Photo-2017
Королева льда и пламени: Татьяна Тарасова отмечает юбилей
Путин назначил врио губернатора Новгородской области
Яровая предложила ввести наказание за склонение детей к суициду
Спорт
«Лестер», от чемпиона к Чемпионшипу: 10 главных событий выходных Уик-энд разгромов: "Гамбург" неожиданно побеждает "Лейпциг", а "Барселона" издевается над будущим соперником по финалу Кубка
Авто
Чудеса на авторынке: почему трехлетние машины дороже новых Если любой специалист посмотрит на российские рейтинги остаточной стоимости машин, то он придет в недоумение
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Стало известно имя новой соведущей Нагиева в шоу «Голос. Дети» «Первый канал» сообщил, что в новом сезоне популярного вокального конкурса у бессменного ведущего появится новая напарница
Недвижимость
Персиковый цвет в интерьере: как применить
Государство застрахует всех дольщиков
Как сэкономить на платежах ЖКХ до 50%
В Москве с молотка продадут машино-места и гаражи
Леди
Как сложилась жизнь русских принцесс в Европе Кто из царских дочерей уехал в Европу и как там сложилась их жизнь.
Дети
У Андрея Аршавина родилась дочь Жена известного футболиста, Алиса Казьмина, на самом деле родила не мальчика, а девочку. 
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь