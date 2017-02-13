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13:52 (мск), источник: 365info.kz

Задержанный главред газеты «Трибуна» сделал публичное заявление

Жанболат Мамай отрицает свое участие в отмывании денег, похищенных Аблязовым.

Источник: 365info.kz

11 февраля в Медеуском райсуде Алматы состоялось слушание по избранию меры пресечения для главного редактора газеты «Трибуна» Жанболата Мамая. В ходе судебного заседания редактор сделал публичное заявление.

«Я, Жанболат Мамай, не считаю себя виновным по предъявленным мне обвинениям. Никогда в жизни не занимался бизнесом, финансовой деятельностью», — цитирует Мамая сайт Международного фонда защиты свободы слова «Адил соз».

По версии антикоррупционной службы, главред «отмывал часть похищенных в БТА Банке денежных средств под видом проведения легальных финансовых операций через газету “Саяси калам: Трибуна”». По итогам слушания суд санкционировал арест Мамая на два месяца.

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