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14:31 (мск), источник: РИА Новости

В Новосибирске вынесли приговор водителю, сбившему пешеходов на тротуаре

НОВОСИБИРСК, 13 фев — РИА Новости. Дзержинский райсуд Новосибирска в понедельник осудил на шесть лет и десять месяцев колонии строгого режима водителя, который сбил на тротуаре мужчину и трех подростков, один из которых погиб, сообщает прокуратура региона.

Источник: РИА Новости

По данным ведомства, Даниил Леонов, 7 июня 2016 года в Новосибирске управляя технически неисправным автомобилем, выехал на тротуар и врезался в пешеходов. В результате мужчине и трем подросткам был причинен тяжкий вред здоровью. Десятилетний мальчик позже скончался в больнице от полученных травм. От прохождения медосвидетельствования мужчина отказался.

«Суд приговорил Леонова к шести годам десяти месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении. Мужчина признан виновным по статьям УК РФ «нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека» и  нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию.

В прокуратуре пояснили, что Леонов в мае 2016 года уже был осужден за невыполнение требования о прохождении медосвидетельствования, однако вновь сел за руль родительской Toyota Carina. По данным СМИ, мужчина в день ДТП принимал наркотики.

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