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14:27 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинске 14 человек получили обморожение, среди них ребенок

В Челябинске за прошедшие морозные выходные, 11 и 12 февраля, 14 человек обратились за помощью к медикам с обморожением, из них 13 взрослых и 1 ребенок.

Источник: Uralpress.ru

Как сообщили агентству «Урал-пресс-ифнорм» в пресс-службе горздрава, девять взрослых получили обморожение в состоянии алкогольного опьянения. Троим из пострадавших оказали помощь в травмпункте, троих — госпитализировали. Ребенку госпитализация не потребовалась.

Напомним, в прошедшие выходные в Челябинской в связи с морозами было объявлено штормовое предупреждение. В ночные часы столбик термометра показывал минус 35−40 градусов.

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