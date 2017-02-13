В Челябинске 14 человек получили обморожение, среди них ребенок

Как сообщили агентству «Урал-пресс-ифнорм» в пресс-службе горздрава, девять взрослых получили обморожение в состоянии алкогольного опьянения. Троим из пострадавших оказали помощь в травмпункте, троих — госпитализировали. Ребенку госпитализация не потребовалась.

Напомним, в прошедшие выходные в Челябинской в связи с морозами было объявлено штормовое предупреждение. В ночные часы столбик термометра показывал минус 35−40 градусов.