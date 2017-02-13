В Челябинске 14 человек получили обморожение, среди них ребенок
В Челябинске за прошедшие морозные выходные, 11 и 12 февраля, 14 человек обратились за помощью к медикам с обморожением, из них 13 взрослых и 1 ребенок.
В Челябинске за прошедшие морозные выходные, 11 и 12 февраля, 14 человек обратились за помощью к медикам с обморожением, из них 13 взрослых и 1 ребенок.
Как сообщили агентству «Урал-пресс-ифнорм» в
Напомним, в прошедшие выходные в Челябинской в связи с морозами было объявлено штормовое предупреждение. В ночные часы столбик термометра показывал минус 35−40 градусов.