Челябинцу грозит 3 года тюрьмы за поджог женщины

Жителя Челябинска может отправиться в тюрьму за поджог женщины, потерпевшая получила травмы головы, шеи и руки, сообщают в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области.

Сообщение о ЧП в одном из домов в Тракторозаводском районе поступило в полицию вечером 11 февраля. По предварительным данным, во время застолья нетрезвый 34-летний мужчина сначала избил свою 49-летнюю собутыльницу, а затем облил её спиртным и поджёг.

За умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью задержанному челябинцу грозит до 3 лет тюрьмы. Напомним, в конце 2016 года суд приговорил к пожизненному сроку южноуральца, который в ссоре убил трёх человек и решил скрыть преступление при помощи поджога дома.