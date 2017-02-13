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14:27 (мск), источник: АиФ Челябинск

Челябинцу грозит 3 года тюрьмы за поджог женщины

У потерпевшей обгорели голова, шея и кисть левой руки.

Жителя Челябинска может отправиться в тюрьму за поджог женщины, потерпевшая получила травмы головы, шеи и руки, сообщают в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области.

Сообщение о ЧП в одном из домов в Тракторозаводском районе поступило в полицию вечером 11 февраля. По предварительным данным, во время застолья нетрезвый 34-летний мужчина сначала избил свою 49-летнюю собутыльницу, а затем облил её спиртным и поджёг.

За умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью задержанному челябинцу грозит до 3 лет тюрьмы. Напомним, в конце 2016 года суд приговорил к пожизненному сроку южноуральца, который в ссоре убил трёх человек и решил скрыть преступление при помощи поджога дома.

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