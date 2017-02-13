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14:26 (мск), источник: АиФ Челябинск

Депутат в Челябинской области подозревается в мошенничестве

Чиновник получил бюджетные средства на покупку квартиры.

Депутат в Челябинской области подозревается в мошенничестве, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Депутат совета депутатов Ларинского сельского поселения Уйского района Василий Выдрин в 2013 году получил бюджетную субсидию на приобретение жилого помещения для своей дальней родственницы, супруге ветерана Великой Отечественной войны. Выдрин купил квартиру по доверенности, а затем продал её и присвоил себе полученные деньги в размере 1 миллиона рублей.

В настоящее время возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.

Расследование уголовного дела продолжается.

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