Депутат в Челябинской области подозревается в мошенничестве, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Депутат совета депутатов Ларинского сельского поселения Уйского района Василий Выдрин в 2013 году получил бюджетную субсидию на приобретение жилого помещения для своей дальней родственницы, супруге ветерана Великой Отечественной войны. Выдрин купил квартиру по доверенности, а затем продал её и присвоил себе полученные деньги в размере 1 миллиона рублей.

В настоящее время возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.

Расследование уголовного дела продолжается.