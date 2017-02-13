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14:08 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Из машины посольства Монголии в Москве украли сумку с валютой и документами

В столичном районе Тропарево-Никулино неизвестный обокрал сотрудницу посольства Монголии в РФ, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.

Как рассказал собеседник агентства, в полицию обратилась 56-летняя женщина, занимающая должность технического работника консульского отдела посольства Монголии в России.

«По словам заявительницы, на ул. Академика Анохина неизвестный, воспользовавшись ее невнимательностью, открыл переднюю дверь автомобиля Toyota Camry, принадлежащего посольству, и с пассажирского сиденья похитил сумку потерпевшей, в которой находилось 1,7 тыс. долл., долл., жесткий диск, дипломатическая карта и прочие документы», — сказал источник, уточнив, что общий материальный ущерб составил около 149 тыс. руб.

По факту случившегося полиция возбудила уголовное дело о краже, ведется розыск преступника.

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