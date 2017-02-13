Неизвестный расстрелял прохожего из пистолета на проспекте Шаумяна

В Красногвардейском районе неизвестный мужчина расстрелял из пистолета 32-летнего прохожего, сообщает АН «Оперативное прикрытие». Инцидент произошел около 19.10 10 февраля у дома № 47 по проспекту Шаумяна.

По словам очевидцев, злоумышленник 30 лет на вид, европейской внешности, выстрелил не менее трех раз и скрылся с места преступления. Пострадавшим оказался житель Кудрово, станочник «Центрального конструкторского бюро машиностроения».

Мужчина был доставлен в больницу с ранениями груди и брюшной полости. Врачи диагностировали у пациента повреждения диафрагмы и кишечника.

По факту травмирования мужчины ведется проверка. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность стрелявшего.