Во Владивостоке подростки устроили массовую драку из-за девушки

ВЛАДИВОСТОК, 13 фев — РИА Новости. Причиной массовой драки подростков во Владивостоке, в которой пострадали три школьника, стал конфликт из-за девушки, сообщает региональное СУ СКР.

Ранее в местных СМИ появилось видео, на котором несколько десятков подростков разбегаются в разные стороны из-за подъехавшего автомобиля с полицией. В УМВД РФ по Приморскому краю сообщили, что личности участников конфликта установлены. В результате инцидента трое подростков в возрасте 15 и 16 лет получили травмы и обратились за медицинской помощью. По данному факту участковые уполномоченные полиции и инспекторы по делам несовершеннолетних проводят проверку. Ранее источник РИА Новости сообщил, что заявлений ни от одного родителя еще не поступало.

«Предварительно установлено, что 12 февраля … произошла драка между подростками, в которой приняло участие около 40 человек в возрасте 15−17 лет. На лицах подростков были надеты медицинские маски. В ходе драки каких-либо предметов в качестве оружия не использовалось, в связи с чем серьезно никто не пострадал. Накануне произошедшего двое подростков поссорились из-за девушки, вследствие чего они и решили выяснить отношения с привлечением своих друзей и знакомых», — говорится в сообщении краевого СУСК РФ.

По данному факту следственными органами СК РФ по Приморскому краю организована доследственная проверка, опрашиваются лица, причастные к произошедшему, выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение, отмечает ведомство.