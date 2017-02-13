Во Владивостоке подростки устроили массовую драку из-за девушки
Причиной массовой драки подростков во Владивостоке, в которой пострадали три школьника, стал конфликт
Причиной массовой драки подростков во Владивостоке, в которой пострадали три школьника, стал конфликт
ВЛАДИВОСТОК, 13 фев — РИА Новости. Причиной массовой драки подростков во Владивостоке, в которой пострадали три школьника, стал конфликт
Ранее в местных СМИ появилось видео, на котором несколько десятков подростков разбегаются в разные стороны
«Предварительно установлено, что 12 февраля … произошла драка между подростками, в которой приняло участие около 40 человек в возрасте 15−17 лет. На лицах подростков были надеты медицинские маски. В ходе драки
По данному факту следственными органами СК РФ по Приморскому краю организована доследственная проверка, опрашиваются лица, причастные к произошедшему, выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение, отмечает ведомство.