В Татарстане спасатели нашли мужчину, заблудившегося на снегоходе
Мужчина, катаясь на снегоходе, заблудился в поле.
Мужчина, катаясь на снегоходе, заблудился в поле.
Спасатели нашли мужчину, который заблудился, катаясь на снегоходе, сообщает
В службу спасения вечером 12 февраля позвонил мужчина и сообщил, что его друг заблудился. Как выяснилось, 37-летний казанец катался на снегоходе по полю между населенными пунктами Вахитово и Сеитово. Затем решил проехать через овраг реки Шиш, но снегоход застрял. Вытащить его он не смог, поэтому пошел в ближайший поселок за помощью. Проблуждав 4 часа, он так и не вышел к населенному пункту, поэтому позвонил другу, который уже обратился в МЧС.
Спустя час мужчину нашли спасатели. Он находился в поле