В Татарстане спасатели нашли мужчину, заблудившегося на снегоходе

Спасатели нашли мужчину, который заблудился, катаясь на снегоходе, сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

В службу спасения вечером 12 февраля позвонил мужчина и сообщил, что его друг заблудился. Как выяснилось, 37-летний казанец катался на снегоходе по полю между населенными пунктами Вахитово и Сеитово. Затем решил проехать через овраг реки Шиш, но снегоход застрял. Вытащить его он не смог, поэтому пошел в ближайший поселок за помощью. Проблуждав 4 часа, он так и не вышел к населенному пункту, поэтому позвонил другу, который уже обратился в МЧС.