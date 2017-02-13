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14:45 (мск), источник: АиФ Казань

В Татарстане спасатели нашли мужчину, заблудившегося на снегоходе

Мужчина, катаясь на снегоходе, заблудился в поле.

Спасатели нашли мужчину, который заблудился, катаясь на снегоходе, сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

В службу спасения вечером 12 февраля позвонил мужчина и сообщил, что его друг заблудился. Как выяснилось, 37-летний казанец катался на снегоходе по полю между населенными пунктами Вахитово и Сеитово. Затем решил проехать через овраг реки Шиш, но снегоход застрял. Вытащить его он не смог, поэтому пошел в ближайший поселок за помощью. Проблуждав 4 часа, он так и не вышел к населенному пункту, поэтому позвонил другу, который уже обратился в МЧС.

Спустя час мужчину нашли спасатели. Он находился в поле юго-западней от деревни Вахитово в 2.5 км от нее и в 2,8 км от деревни Сеитово. Пожарные не только нашли заблудившегося мужчину, но и вытащили из оврага его снегоход.

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