Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Развод оказался полезнее для женского здоровья, чем брак
Американские СМИ сообщили о первой войне, объявленной Трампом
Юлия Меньшова впервые за долгое время показала своих детей
Принц Гарри и Меган Маркл вместе придут на свадьбу Пиппы Миддлтон
В ДНР взорвали командира батальона «Сомали» Гиви Подробности, первые версии убийства, видео из Донецка
Невесту Федора Бондарчука заподозрили в беременности
Леонид Агутин показал свою повзрослевшую красавицу-дочку
В Испании установили мост, напечатанный на принтере
Как сэкономить на платежах ЖКХ до 50%
Киев поссорился с Германией и лишился всех союзников – СМИ
27 убитых ВСУ: попытка прорыва у Мариуполя - ДНР
Собчак отстает от Брежневой в голосовании
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
Девять продуктов, которые утоляют жажду
5 привычек, которые отбирают у вас молодость
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
20Ситуация на юго-востоке Украины
8Бабочки из шрамов
9Колесница для королевских похорон
12«Шедевры Византии» представили в Третьяковской галерее
14:44 (мск), источник: Крым Press

Сакская полиция вернула 90-летней пенсионерке похищенное

Сакская полиция получила сигнал от 60-летней горожанки. По информации заявительницы, из дома её 90-летней матери были похищены золотые изделия — часы и два кольца.

Сотрудники следственно-оперативной группы незамедлительно выехали на место происшествия, провели осмотр. Была опрошена потерпевшая, её дочь, соседи.

Оказалось, что два дня дом пустовал — женщина находилась в больнице, и именно в это время кто-то совершил кражу. Полицейским удалось найти свидетеля, который видел, как неизвестный мужчина перелазил через забор во двор домовладения потерпевшей.

Под подозрение попал 27-летний сосед, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественного преступления. Мужчина в настоящее время нигде не работает, постоянных источников дохода не имеет, злоупотребляет спиртным. Под тяжестью собранных сотрудниками уголовного розыска улик мужчина признал свою вину в краже. Злоумышленник рассказал как пробрался на соседскую территорию через забор и проник в дом через форточку, отжав металлические крепления. Полицейские смогли найти и часть похищенного — золотые часы. Проводятся мероприятия по розыску колец, — сообщили в пресс-службе МВД по РК. Следственным отделом Межмуниципального отдела МВД России «Сакский» возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «а» ч.3 ст. 158 УК Российской Федерации (кража), начато расследование.

Согласно действующему законодательству, за совершение тайного похищения чужого имущества с незаконным проникновением в жилище, подозреваемому может грозить наказание от крупного денежного штрафа до 6 лет лишения свободы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Американские политики всерьез заговорили о Крыме
Песков объявил дату встречи Путина и Трампа
В России возник дефицит пшеницы для производства хлеба
Роструд напомнил о графике выходных дней на следующей неделе
Победителем World Press Photo 2017 стал снимок убийства посла
Опубликованы кадры с места разрушающейся плотины в Калифорнии
Королева льда и пламени: Татьяна Тарасова отмечает юбилей
В Альпах лавина накрыла девять человек, есть погибшие
Спорт
«Лестер», от чемпиона к Чемпионшипу: 10 главных событий выходных Уик-энд разгромов: "Гамбург" неожиданно побеждает "Лейпциг", а "Барселона" издевается над будущим соперником по финалу Кубка
Авто
Чудеса на авторынке: почему трехлетние машины дороже новых Если любой специалист посмотрит на российские рейтинги остаточной стоимости машин, то он придет в недоумение
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Стало известно имя новой соведущей Нагиева в шоу «Голос. Дети» «Первый канал» сообщил, что в новом сезоне популярного вокального конкурса у бессменного ведущего появится новая напарница
Недвижимость
Персиковый цвет в интерьере: как применить
Государство застрахует всех дольщиков
В Испании установили мост, напечатанный на принтере
В Петербурге продавали квартиры в несуществующем поселке
Леди
Какие украшения войдут в моду в этом году (фото) Российские дизайнеры украшений и трендсеттеры рассказали «Леди Mail.Ru» о ювелирных трендах, а заодно о своих фаворитах.
Дети
У Андрея Аршавина родилась дочь Жена известного футболиста, Алиса Казьмина, на самом деле родила не мальчика, а девочку. 
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь