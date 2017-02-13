Сакская полиция вернула 90-летней пенсионерке похищенное
Сакская полиция получила сигнал от 60-летней горожанки. По информации заявительницы, из дома её 90-летней матери были похищены золотые изделия — часы и два кольца.
Сакская полиция получила сигнал от 60-летней горожанки. По информации заявительницы, из дома её 90-летней матери были похищены золотые изделия — часы и два кольца.
Сотрудники
Оказалось, что два дня дом пустовал — женщина находилась в больнице, и именно в это время
Под подозрение попал 27-летний сосед, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественного преступления. Мужчина в настоящее время нигде не работает, постоянных источников дохода не имеет, злоупотребляет спиртным. Под тяжестью собранных сотрудниками уголовного розыска улик мужчина признал свою вину в краже. Злоумышленник рассказал как пробрался на соседскую территорию через забор и проник в дом через форточку, отжав металлические крепления. Полицейские смогли найти и часть похищенного — золотые часы. Проводятся мероприятия по розыску колец, — сообщили в
Согласно действующему законодательству, за совершение тайного похищения чужого имущества с незаконным проникновением в жилище, подозреваемому может грозить наказание от крупного денежного штрафа до 6 лет лишения свободы.