Сакская полиция вернула 90-летней пенсионерке похищенное

Сотрудники следственно-оперативной группы незамедлительно выехали на место происшествия, провели осмотр. Была опрошена потерпевшая, её дочь, соседи.

Оказалось, что два дня дом пустовал — женщина находилась в больнице, и именно в это время кто-то совершил кражу. Полицейским удалось найти свидетеля, который видел, как неизвестный мужчина перелазил через забор во двор домовладения потерпевшей.

Под подозрение попал 27-летний сосед, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественного преступления. Мужчина в настоящее время нигде не работает, постоянных источников дохода не имеет, злоупотребляет спиртным. Под тяжестью собранных сотрудниками уголовного розыска улик мужчина признал свою вину в краже. Злоумышленник рассказал как пробрался на соседскую территорию через забор и проник в дом через форточку, отжав металлические крепления. Полицейские смогли найти и часть похищенного — золотые часы. Проводятся мероприятия по розыску колец, — сообщили в пресс-службе МВД по РК. Следственным отделом Межмуниципального отдела МВД России «Сакский» возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «а» ч.3 ст. 158 УК Российской Федерации (кража), начато расследование.

Согласно действующему законодательству, за совершение тайного похищения чужого имущества с незаконным проникновением в жилище, подозреваемому может грозить наказание от крупного денежного штрафа до 6 лет лишения свободы.