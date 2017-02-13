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14:43 (мск), источник: Калининград.Ru

УМВД: Двое мужчин подожгли квартиру в Калининграде, бросив в окно бутылку с горючим

Инцидент произошёл на улице Харьковской.

Полиция разыскивает двоих подозреваемых в поджоге квартиры. Инцидент произошёл поздно вечером в воскресенье, 12 февраля. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По предварительным данным, двое мужчин бросили в окно квартиры на первом этаже бутылку с горючей смесью. Жильцы смогли самостоятельно локализовать пожар.

Полиция установила личность одного из подозреваемых. Им оказался Евгений Башков 1983 года рождения. Мужчину, а также его сообщника объявили в розыск.

Всем, кто располагает информацией о местонахождении предполагаемых преступников, просят сообщить по телефонам: 8 (4012) 552−081, 552−098, 552−057, 552−219, 8−952−111−15−56, 02 или 102.

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