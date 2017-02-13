В Екатеринбурге сыщики из МВД и ФСБ задержали более 200 мигрантов

Из Екатеринбурга после рейда сыщиков областной полиции будет выдворено 12 граждан, нарушивших миграционное законодательство, сообщили «АиФ-Урал» в пресс-службе ГУ МВД России по свердловской области.

По словам руководителя пресс-службы полковника Валерия Горелых, всего в ходе рейда полицейского главка в минувшую пятницу в подразделения миграционной службы и территориальные отделы полиции было доставлено 258 человек.

«Впервые, в “сети” силовиков угодили не только выходцы из стран ближнего зарубежья, что уже давно стало обыденным явлением, но и представители дальнего зарубежья — стран Ближнего Востока и Африки. Речь идет об уроженцах Сомали, Сирии, Пакистана, Ирака, Афганистана, Бангладеш, Гвинеи, Египта, Йемена и Гамбии», — рассказал корреспонденту «АиФ-Урал» руководитель пресс-службы ГУ МВД России по свердловской области Валерий Горелых.

В полиции отметили, что такие рейды и в дальнейшем будут проходить, откуда поступят оперативные сигналы. Полиция просит не паниковать и отнестись к работе силовиков с понимаем.

«Что характерно, чем эффективнее работают сыщики, тем чаще мы слышим от некоторых любителей самопиара и видим на отдельных “крутых” порталах абсурдные рассуждения о якобы нарушенных правах человека, каких-то “маски-шоу”, начавшейся борьбе с исламом и прочих откровенных глупостях с оттенком провокаций, — отметил Горелых. — На мой взгляд, каждый должен заниматься своим делом, желательно профессионально, чтобы законопослушным людям жилось спокойно, с уверенностью в завтрашнем дне».

По результатам проверки полиции 12 человек находились в регионе на нелегальных условиях. Сейчас в отношении их готовятся все необходимые документы для выдворения за пределы страны.