В Екатеринбурге сыщики из МВД и ФСБ задержали более 200 мигрантов
Впервые в ходе рейда задержаны уроженцы Ближнего Востока и Африки.
Впервые в ходе рейда задержаны уроженцы Ближнего Востока и Африки.
Из Екатеринбурга после рейда сыщиков областной полиции будет выдворено 12 граждан, нарушивших миграционное законодательство, сообщили «АиФ-Урал» в
По словам руководителя
«Впервые, в “сети” силовиков угодили не только выходцы из стран ближнего зарубежья, что уже давно стало обыденным явлением, но и представители дальнего зарубежья — стран Ближнего Востока и Африки. Речь идет об уроженцах Сомали, Сирии, Пакистана, Ирака, Афганистана, Бангладеш, Гвинеи, Египта, Йемена и Гамбии», — рассказал корреспонденту «АиФ-Урал» руководитель
В полиции отметили, что такие рейды и в дальнейшем будут проходить, откуда поступят оперативные сигналы. Полиция просит не паниковать и отнестись к работе силовиков с понимаем.
«Что характерно, чем эффективнее работают сыщики, тем чаще мы слышим от некоторых любителей самопиара и видим на отдельных “крутых” порталах абсурдные рассуждения о якобы нарушенных правах человека,
По результатам проверки полиции 12 человек находились в регионе на нелегальных условиях. Сейчас в отношении их готовятся все необходимые документы для выдворения за пределы страны.