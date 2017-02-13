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15:13 (мск), источник: АиФ Омск

Директора омского детского сада осудили за небезопасную мебель

Женщине назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Директора омского детского сада осудили за небезопасную мебель. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Омской области.

Напомним, женщина установила в учреждении стол — стойку администратора, который был неустойчивым. 3-летний мальчик схватился руками за стол, пытаясь подтянуться, но он упал на ребёнка. В результате малыш получил различные травмы — мальчика увезли в больницу и наложили швы. По заключению врачей, зарубцевавшиеся раны останутся неизгладимыми.

Директор учреждения свою вину не признала, однако её обвинили в совершении преступления по ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, жизни или здоровья потребителей, совершенные в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет). Несмотря на это, суд признал женщину виновной в совершении преступления и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

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