Директора омского детского сада осудили за небезопасную мебель. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Омской области.

Напомним, женщина установила в учреждении стол — стойку администратора, который был неустойчивым. 3-летний мальчик схватился руками за стол, пытаясь подтянуться, но он упал на ребёнка. В результате малыш получил различные травмы — мальчика увезли в больницу и наложили швы. По заключению врачей, зарубцевавшиеся раны останутся неизгладимыми.

Директор учреждения свою вину не признала, однако её обвинили в совершении преступления по ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, жизни или здоровья потребителей, совершенные в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет). Несмотря на это, суд признал женщину виновной в совершении преступления и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.