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15:45 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

На Дону сотрудник Росреестра и бизнесмен провели аферу на 12 миллионов рублей

В Неклиновском районе Дона сотрудники полиции раскрыли экономическое преступление.

Так, по данным пресс-службы донского управления МВД, 50-летний директор одной из коммерческих организаций вступил в сговор с сотрудником Росреестра.

Предоставив ложные сведения, он незаконно продал недвижимость, находящуюся в залоге, руководителю одной из организаций в поселке Матвеев Курган. Сумма ущерба составила 12,5 миллионов рублей. Сейчас возбуждено уголовное дело по статьям «Мошенничество» и «Злоупотребление должностными полномочиями».

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