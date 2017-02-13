Участников карнавала в Тоскане придавила 10-метровая кукла

Инцидент произошел в воскресенье, 12 февраля. По данным местных властей, пострадали как минимум семь человек. Мэр Фоллоники Андреа Бенини, который сам находился на месте происшествия, поблагодарил экстренные службы и горожан за оказание раненым оперативной помощи.

Corriere della Sera сообщает о пятерых пострадавших, среди которых четырехлетняя девочка и 71-летний мужчина.

Видеозапись инцидента опубликовал на YouTube один из местных жителей.