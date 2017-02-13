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15:17 (мск), источник: Lenta.Ru

Участников карнавала в Тоскане придавила 10-метровая кукла

В городе Фоллоника (Тоскана, Италия) десятиметровая фигура упала на толпу участников карнавала. Об этом сообщили на своей странице в Facebook власти коммуны.

Инцидент произошел в воскресенье, 12 февраля. По данным местных властей, пострадали как минимум семь человек. Мэр Фоллоники Андреа Бенини, который сам находился на месте происшествия, поблагодарил экстренные службы и горожан за оказание раненым оперативной помощи.

Corriere della Sera сообщает о пятерых пострадавших, среди которых четырехлетняя девочка и 71-летний мужчина.

Видеозапись инцидента опубликовал на YouTube один из местных жителей.

Карнавал в Фоллонике был учрежден в 1950-м году как современная версия старинного праздника в честь святого Леопольда (он считается покровителем города), и в 2017-м проводится в 50-й раз.

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