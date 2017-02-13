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15:27 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области убившие незнакомцев рецидивисты пойдут под суд

Налетчики требовали вернуть якобы взятое у них имущество.

Следователи завершили расследование уголовного дела 23-летнего и 28-летнего жителей Калача, которые жестоко избили троих мужчин и украли их документы. Двое потерпевших от побоев скончались, сообщила пресс-служба управления СКР по региону.

По версии следствия, 64-летний мужчина, его 41-летней пасынок и их 31-летний знакомый распивали спиртное в доме на улице Железнодорожная вечером 28 сентября. К ним ворвались парни 23 и 28 лет и потребовали вернуть якобы взятое у них имущество. Пожилой мужчина стал отрицать, что у него находятся их вещи. Тогда молодые люди избили трех мужчин руками, ногами и деревянными предметами по голове, туловищу и конечностям. Налетчики украли два паспорта и скрылись, а пострадавшие уснули.

Утром 31-летний мужчина обнаружил, что его 64-летний товарищ мертв, тогда он попытался разбудить 41-летнего пасынка и побежал к соседям, чтобы позвать на помощь. Прибывшие медики констатировали смерть двоих мужчин. Живого мужчину доставили в больницу.

Силовики расследовали уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенное с особой жестокостью и по предварительному сговору (ч. 4 ст. 111 УК РФ) и о разбое с применением оружия (п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ). Кроме того, 23-летний налетчик обвиняется и в похищении паспорта (ч. 2 ст. 325 УК РФ).

Дело передано в суд.

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