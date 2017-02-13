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15:41 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В столице Урала лжечекисты отказались платить за ужин

В кафе.

В Екатеринбурге двое мужчин отказались оплачивать счет в кафе, представившись сотрудниками ФСБ, которые недавно вернулись из Сирии.

Как сообщили «Уралинформбюро» в службе спасения «СОВА», инцидент произошел вечером 11 февраля 2017 года. Двое прилично одетых мужчин поужинали в заведении на 10 тысяч рублей.

На выходе их задержала группа охранного предприятия «СОВА». Через некоторое время приехали полицейские, которым «чекисты» представились уже обычными гражданами. Тем не менее один смельчак заявил, указывая на своего товарища: «Подполковник ФСБ, которого вы садите».

Лжесиловиков доставили в отделение полиции для разбирательства.

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