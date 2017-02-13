У «Казанской ярмарки» троллейбус сбил пешехода
(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). 12 февраля около 16 часов 24-летний водитель троллейбуса маршрута № 8 на Оренбургском тракте около «Казанской ярмарки» сбил 28-летнего пешехода, сообщает
(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). 12 февраля около 16 часов 24-летний водитель троллейбуса маршрута № 8 на Оренбургском тракте около «Казанской ярмарки» сбил 28-летнего пешехода, сообщает
По предварительным данным, мужчина переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.
В результате ДТП молодой человек получил ушибы бедра и головы.