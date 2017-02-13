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15:43 (мск), источник: ИА Татар-информ

У «Казанской ярмарки» троллейбус сбил пешехода

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). 12 февраля около 16 часов 24-летний водитель троллейбуса маршрута № 8 на Оренбургском тракте около «Казанской ярмарки» сбил 28-летнего пешехода, сообщает пресс-служба ОГИБДД УМВД России по Казани.

По предварительным данным, мужчина переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.

В результате ДТП молодой человек получил ушибы бедра и головы.

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У «Казанской ярмарки» троллейбус сбил пешехода
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