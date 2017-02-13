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16:09 (мск), источник: Югополис

Житель Кубани два года получал пенсию за умершую мать

В Отрадненском районе прокуратурой инициировано уголовное преследование местного жителя, который получал пенсию за умершую более двух лет назад мать.

Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, 43-летний мужчина, похоронив мать, два года не сообщал о ее смерти сотрудникам отделения Пенсионного фонда в Отрадненском районе и продолжал получать за нее пенсию. Общий ущерб составил более 160 тысяч рублей.

Прокуратурой материалы проверки направлены в следственные органы, где было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат).

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