Житель Кубани два года получал пенсию за умершую мать

Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, 43-летний мужчина, похоронив мать, два года не сообщал о ее смерти сотрудникам отделения Пенсионного фонда в Отрадненском районе и продолжал получать за нее пенсию. Общий ущерб составил более 160 тысяч рублей.

Прокуратурой материалы проверки направлены в следственные органы, где было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат).