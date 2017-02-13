Житель Кубани два года получал пенсию за умершую мать
В Отрадненском районе прокуратурой инициировано уголовное преследование местного жителя, который получал пенсию за умершую более двух лет назад мать.
В Отрадненском районе прокуратурой инициировано уголовное преследование местного жителя, который получал пенсию за умершую более двух лет назад мать.
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Прокуратурой материалы проверки направлены в следственные органы, где было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат).