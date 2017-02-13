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15:24 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже поймали серийного угонщика «ВАЗов»

Подозреваемый бросал машины после того, как там заканчивался бензин.

Накануне ночью полицейские остановили на улице 9 Января «ВАЗ-2107». За рулем авто был 21-летний парень.

Оказалось, что машина была в угоне, молодого человека задержали и доставили в отдел полиции. Там он признался, что угнал авто с проспекта Патриотов, повредив замок отверткой. 52-летний владелец написал заявление об угоне.

Выяснилось, что несколькими часами ранее парень угнал «ВАЗ-2106», припаркованный на улице Героев Сибиряков. Когда закончился бензин, то он бросил машину на улице.

По данным полиции, также молодой человек угонял машину 26 января с улицы Карпинского. Тогда он тоже повредил замок «ВАЗа-2106» и ездил на нем, пока в баке не закончился бензин.

Сейчас по фактам произошедшего возбудили уголовные дела за угоны без цели похищения (ст. 166 УК РФ).

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