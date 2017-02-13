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16:19 (мск), источник: РИА Новости

Житель Челябинска, сбивший на Lexus пешеходов, ранее превышал скорость

. Водитель внедорожника Lexus, врезавшийся в понедельник в остановку в Челябинске, ранее уже привлекался к административной ответственности за превышение скоростного режима, сообщил РИА Новости представитель управления ГИБДД по региону.

Источник: РИА Новости

По данным УГИБДД по области, ДТП произошло в 13.10 (11.10 мск) у дома 76 по проспекту Ленина в Челябинске. Установлено, что 57-летний водитель внедорожника Lexus столкнулся с автомобилем Mercedes, которым управлял 23-летний мужчина. От удара внедорожник изменил движение, врезался в остановку, сбил пешеходов, а после этого врезался в маршрутное такси, которое в свою очередь задело вторую маршрутку. В результате ДТП были госпитализированы три девушки — 18, 19 и 21 года, добавляет пресс-служба.

«По данным госавтоинспекции, водитель внедорожника за прошлый год дважды привлекался к административному наказанию за превышение скоростного режима. Водитель второго автомобиля штрафов не имеет — его водительский стаж составляет один год», — рассказал собеседник агентства.

По факту ДТП проводится расследование, добавил он.

Ранее официальный представитель управления здравоохранения Челябинска Ирина Пономарева уточняла, что в данной аварии пострадали четыре человека, которые были госпитализированы в больницы города с различными травмами.

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