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17:00 (мск), источник: Новости Перми

Безработный прикамец поджег чужой автомобиль

В полицию Чайковского поступило сообщение о возгорании автомобиля «Лада-Приора», припаркованного во дворе одного из домов по бульвару Текстильщиков. Неизвестный поджег машину и скрылся.

Причинённый автовладельцу материальный ущерб составил 130 тысяч рублей. Установлено, что причиной возгорания был поджог. Вскоре полицейские выяснили личность преступника.

Безработный 26-летний житель Чайковского был задержан. По признакам состава преступления «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.

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