Безработный прикамец поджег чужой автомобиль
В полицию Чайковского поступило сообщение о возгорании автомобиля «Лада-Приора», припаркованного во дворе одного из домов по бульвару Текстильщиков. Неизвестный поджег машину и скрылся.
В полицию Чайковского поступило сообщение о возгорании автомобиля «Лада-Приора», припаркованного во дворе одного из домов по бульвару Текстильщиков. Неизвестный поджег машину и скрылся.
Причинённый автовладельцу материальный ущерб составил 130 тысяч рублей. Установлено, что причиной возгорания был поджог. Вскоре полицейские выяснили личность преступника.
Безработный 26-летний житель Чайковского был задержан. По признакам состава преступления «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.