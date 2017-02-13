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15:44 (мск), источник: Om1.ru

В Омске 15-летний мальчик, уходя от ДПС, слетел в кювет

С подростками, устроившими гонку по Порт-Артуру, будут разбираться инспекторы по делам несовершеннолетних.

11 февраля около часа ночи на улице Воровского сотрудники Госавтоинспекции попытались остановить автомобиль ВАЗ-21099. В ответ водитель только увеличил скорость, пытаясь скрыться. Развернулось преследование. На многократные требования остановиться через сигнально-говорящее устройство ДПС молодой человек также не реагировал, сообщили в УГИБДД по Омской области.

Однако погоня была недолгой. В районе пересечения улиц 14-й Марьяновской и 1-го Мая нарушитель не справился с управлением и слетел в кювет, после чего был задержан. Как оказалось, за рулем находился 15-летний подросток, рядом с ним сидел 16-летний приятель.

Обоих нарушителей доставили в отдел полиции, куда вызвали их родителей. Сейчас решается вопрос о постановке подростков на учет в органах внутренних дел.

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