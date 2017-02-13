В Нижнекамске школьник выстрелил в глаз однокласснику
(Казань, 6 февраля, «Татар-информ»). В Нижнекамске девятиклассник одной из школ города выстрелил в глаз однокласснику из пневматического пистолета, сообщили ИА «Татар-информ» в
(Казань, 6 февраля, «Татар-информ»). В Нижнекамске девятиклассник одной из школ города выстрелил в глаз однокласснику из пневматического пистолета, сообщили ИА «Татар-информ» в
Как выяснилось, подросток из Нижнекамска некоторое время назад купил травматический пистолет. Увидев оружие у сына, отец забрал его и спрятал. Однако сын нашел пистолет и отдал на хранение товарищу.
В субботу, 11 февраля, товарищ принес пистолет в школу, чтобы вернуть его хозяину. Отдавая, забыл сообщить, что пистолет заряжен.
Около половины первого, когда за несколько минут до окончания урока учительница вышла из класса, владелец пистолета достал его из сумки и начал играться и размахивать им.
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Никакого конфликта между одноклассниками, как подчеркнули в
Тем не менее, как только лечение будет окончено и станет понятно, насколько тяжелый вред причинен здоровью подростка, в отношении стрелявшего будет принято процессуальное решение.