В Нижнекамске школьник выстрелил в глаз однокласснику

Как выяснилось, подросток из Нижнекамска некоторое время назад купил травматический пистолет. Увидев оружие у сына, отец забрал его и спрятал. Однако сын нашел пистолет и отдал на хранение товарищу.

В субботу, 11 февраля, товарищ принес пистолет в школу, чтобы вернуть его хозяину. Отдавая, забыл сообщить, что пистолет заряжен.

Около половины первого, когда за несколько минут до окончания урока учительница вышла из класса, владелец пистолета достал его из сумки и начал играться и размахивать им.

В какой-то момент он нечаянно нажал на курок, и пуля попала в глаз однокласснику, который сидел справа от него. В школу вызвали скорую помощь. Подростка госпитализировали. В настоящее время он находится на лечении в Казани в РКБ. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Никакого конфликта между одноклассниками, как подчеркнули в пресс-службе УМВД по Нижнекамску, не было. Все произошедшее — трагическая случайность.

Тем не менее, как только лечение будет окончено и станет понятно, насколько тяжелый вред причинен здоровью подростка, в отношении стрелявшего будет принято процессуальное решение.