МЧС временно приостановило поиски упавшего на Алтае вертолета
Спасатели приостановили поиски потерпевшего крушение вертолета Robinson, который упал 12 февраля в акватории Телецкого озера в Республике Алтай. Об этом сообщили в
Спасатели приостановили поиски потерпевшего крушение вертолета Robinson, который упал 12 февраля в акватории Телецкого озера в Республике Алтай. Об этом сообщили в
Как заявили в ведомстве, поиски были остановлены
В МЧС уточнили, что поиски будут возобновлены утром во вторник, 14 февраля. На данный момент специалисты работают над разработкой плана поисковых мероприятий, учитывая прибывшую спецтехнику «со всей Сибири».
В понедельник, 13 февраля, «Интерфакс» со ссылкой на главу Турочакского района Республики Алтай сообщил, что найдено тело одного из пассажиров Robinson, а именно Елены Ракитской. Кроме того, агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона передавало, что были найдены обломки вертолета.
Вертолет Robinson потерпел крушение над Телецким озером в воскресенье, 12 февраля. На его борту находились пять человек. Среди них были бывший
По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).