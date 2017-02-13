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16:07 (мск), источник: РБК

МЧС временно приостановило поиски упавшего на Алтае вертолета

Спасатели приостановили поиски потерпевшего крушение вертолета Robinson, который упал 12 февраля в акватории Телецкого озера в Республике Алтай. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

Источник: Reuters

Как заявили в ведомстве, поиски были остановлены из-за наступления темноты, потому что «они не имеют никакого смысла в темное время суток». В МЧС рассказали, что пока водолазы не погружались в озеро, так как «очень холодно» и сформировались сложные погодные условия. Спасатели отметили, что на данный момент поиски не дали результатов.

В МЧС уточнили, что поиски будут возобновлены утром во вторник, 14 февраля. На данный момент специалисты работают над разработкой плана поисковых мероприятий, учитывая прибывшую спецтехнику «со всей Сибири».

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Опубликован список находившихся на борту вертолета Robinson

В понедельник, 13 февраля, «Интерфакс» со ссылкой на главу Турочакского района Республики Алтай сообщил, что найдено тело одного из пассажиров Robinson, а именно Елены Ракитской. Кроме того, агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона передавало, что были найдены обломки вертолета.

Вертолет Robinson потерпел крушение над Телецким озером в воскресенье, 12 февраля. На его борту находились пять человек. Среди них были бывший вице-премьер Республики Алтай Анатолий Банных и шеф-пилот авиакомпании «Алтайавиа» Дмитрий Ракитский со своей женой.

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

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