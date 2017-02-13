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17:05 (мск), источник: ТАСС

Сальмонеллез стал причиной отравления в «Студии суши» в Екатеринбурге

Деятельность заведения, где отравились семь человек, приостановлена с 4 февраля.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 февраля. /ТАСС/. Сальмонеллез стал причиной отравления семерых посетителей заведения общественного питания «Студия суши» в Екатеринбурге (ООО «Фудтайм»), сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

«По результатам проведенных лабораторных исследований всем семи заболевшим был поставлен диагноз “сальмонеллез”. Также сальмонеллы были выделены у повара заведения общепита (без клинических проявлений) и в готовой продукции. Исходя из подтвержденных лабораторных данных, экспертами был определен путь передачи инфекции — пищевой, связанный с употреблением контаминированной персоналом кафе продукции», — сказали в пресс-службе.

Там добавили, что также были выделены бактерии группы кишечной палочки, у одного сотрудника обнаружены возбудители шигеллеза и эшерихиоза. «Организатором общественного питания в общей сложности нарушено более 20 пунктов санитарных правил и технических регламентов. В настоящее время “Студия суши”, где отравились люди, не работает. По результатам проверки виновные будут привлечены к административной ответственности, а пострадавшим будет оказана консультативная помощь для возмещения понесенных расходов», — сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что семь посетителей заведения общественного питания «Студия суши» отравились в Екатеринбурге: деятельность заведения приостановлена с 4 февраля. ТАСС пока не располагает комментариями представителей ООО «Фудтайм».

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