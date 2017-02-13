В Перми 14-летний ребёнок получил увечья в батут-центре
Следователи начали проверку по этому факту.
Следователи начали проверку по этому факту.
Следователи проверят информацию о том, что 14-летний ребёнок получил переломы в
По предварительным данным, у мальчика множественные травмы, которые он получил, прыгая на батуте. В ближайшее время эксперты проведут судмедэкспертизу, следователям предстоит поговорить с очевидцами инцидента и проверить сам
По итогам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.