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16:49 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми 14-летний ребёнок получил увечья в батут-центре

Следователи начали проверку по этому факту.

Следователи проверят информацию о том, что 14-летний ребёнок получил переломы в батут-центре в Закамске.

По предварительным данным, у мальчика множественные травмы, которые он получил, прыгая на батуте. В ближайшее время эксперты проведут судмедэкспертизу, следователям предстоит поговорить с очевидцами инцидента и проверить сам батут-центр.

По итогам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

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