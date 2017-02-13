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16:51 (мск), источник: Uralpress.ru

Камеры сняли ДТП у ЮУрГУ, где серьезно пострадали 4 студентки

Четыре студентки серьезно пострадали в понедельник, 13 февраля, в дорожно-транспортном происшествии с участием четырех автомобилей возле Южно-Уральского государственного университета.

Источник: Uralpress.ru

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в отделении пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД города, авария произошла в 13 часов 10 минут. Автомобиль Лексус СХ-470 столкнулся с автомобилем Мерседес и после удара наехал на стоящих у края проезжей части пешеходов. Затем Лексус врезался в Форд, который наехал на впереди стоящий автомобиль Пежо L-4H-2.

Как сообщили агентству в управлении здравоохранения города, двоих пострадавших в аварии скорая помощь увезла в горбольницу № 1. Одного скорая доставила в областную больницу № 3, второго — в дорожную больницу.

У всех пострадавших травмы различной степени тяжести — от переломов до черепно-мозговых травм. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, заверили в горздраве.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится административное расследование, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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