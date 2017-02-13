Жители Чернушки предстанут перед судом за серию краж у предпринимателей

В Чернушке утверждено обвинительное заключение в отношении 32-летнего и 35-летнего местных жителей. Им инкриминируют кражу, покушение на кражу, незаконное хранение оружия, похищение паспорта и незаконное завладение госномеров на авто.



Установлено, что в 2014—2016 годах они похищали в Пермском крае имущество и деньги предпринимателей. К совершению краж они привлекли мужчину, который уже был осужден на пять с половиной лет за аналогичные преступления.



Злоумышленники похищали имущество, автомобили, деньги, материальные ценности бизнесменов. Если цель обвиняемых находилась в сейфах, они похищали и их. Для маскировки они использовали регистрационные номера, которые заранее похищали у законных владельцев.



Также подсудимые, по версии следствия, пытались украсть деньги из банкоматов в селе Аспа и поселке Щучье озеро. Однако довести преступления до конца они не смогли.



От действий обвиняемых пострадали около 20-ти предпринимателей и юридических лиц, в том числе крупные промышленные предприятия, ущерб составил более 28 млн рублей



Кроме того, в ходе производства обысков по месту жительства одного из обвиняемых было обнаружено боевое оружие с патронами.





