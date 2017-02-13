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16:59 (мск), источник: Новости Перми

Жители Чернушки предстанут перед судом за серию краж у предпринимателей

Обвиняемые несколько лет похищали автомобили, деньги, ценности из сейфов, а также пытались вскрыть банкоматы. От их действий пострадало около 20 бизнесменов и компаний.

В Чернушке утверждено обвинительное заключение в отношении 32-летнего и 35-летнего местных жителей. Им инкриминируют кражу, покушение на кражу, незаконное хранение оружия, похищение паспорта и незаконное завладение госномеров на авто.

Установлено, что в 2014—2016 годах они похищали в Пермском крае имущество и деньги предпринимателей. К совершению краж они привлекли мужчину, который уже был осужден на пять с половиной лет за аналогичные преступления.

Злоумышленники похищали имущество, автомобили, деньги, материальные ценности бизнесменов. Если цель обвиняемых находилась в сейфах, они похищали и их. Для маскировки они использовали регистрационные номера, которые заранее похищали у законных владельцев.

Также подсудимые, по версии следствия, пытались украсть деньги из банкоматов в селе Аспа и поселке Щучье озеро. Однако довести преступления до конца они не смогли.

От действий обвиняемых пострадали около 20-ти предпринимателей и юридических лиц, в том числе крупные промышленные предприятия, ущерб составил более 28 млн рублей

Кроме того, в ходе производства обысков по месту жительства одного из обвиняемых было обнаружено боевое оружие с патронами.


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Жители Чернушки предстанут перед судом за серию краж у предпринимателей
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