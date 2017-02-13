В клинической больнице Самары рассказали, как одноногий пациент лёг перед их учреждением
По словам главного врача медицинского, мужчину никто не выкидывал на мороз.
По словам главного врача медицинского, мужчину никто не выкидывал на мороз.
В Самаре продолжается проверка по факту происшествия с одноногим мужчиной, который вчера лежал перед входом клинической больницы в районе улиц Комсомольской и Степана Разина. ProGorodsamara.ru пообщался с главным врачом медицинского учреждения Олегом Никитиным и узнал его версию произошедшего.
— Поступил вызов, по моему, с улицы Чернореченской, и туда отправилась «скорая помощь». Звонили двое мужчин, асоциальные личности, которые начали дебоширить прямо в скорой, а потом продолжили в приемном отделении. Они сломали дверь пластиковую, нецензурно выражались. Вместе с мужчиной на костылях был двухметровый громила, который оскорблял санитарок — а у нас работают только девушки там, обещал искалечить их, толкал. Сотрудницы нажали тревожную кнопку — приехала ГБР, группа быстрого реагирования. Они вывели мужчин на улицу. Наши же сотрудницы не то, что «выкинуть» их не смогли бы, они бы с места их сдвинуть не смогли, — рассказывает Олег.
По словам доктора, после этого правоохранители уехали, а «дебоширы»
— Мужчины чуть постояли, а потом пошли и сели на лестницу при входе в больницу. Стали курить. Один отошел и демонстративно лег на снег перед вторым. Кончилось всё тем, что они поднялись, вызвали такси и уехали. Позже приезжала полиция.
В ОВД информации по данному факту пока нет. Стражи порядка выясняют обстоятельства инцидента. Отметим, что сейчас прокуратура проверяет ситуацию на предмет оставления в опасности гражданина с ограниченными возможностями и ищет очевидцев.
ProGorodSamara.ru уточнил у юриста, какое наказание может быть в подобном случае. Адвокат Вячеслав Яблоков:
— Уверен, что не могут быть наши врачи настолько бессердечными, чтобы выкинуть на улицу больного, нуждающегося в помощи. Скорее всего, прокурорская проверка на предмет наличия в действия сотрудников медицинского учреждения признаков преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ, закончится отказом в возбуждении уголовного дела. Эта статья предусматривает заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни и здоровья состоянии. При этом обязательно должно быть установлено, что само лицо лишено возможности принять меры к самосохранению по болезни, старости или в силу своей беспомощности.
Могу лишь предположить, чем руководствовались врачи, принимая решение отпустить человека из больницы: скорее всего, заболевания у него диагностировано не было. При этом больница не является местом обеспечения жильём, теплом и питанием всех желающих, даже желающих с физическими недостатками, включая отсутствие ноги. Жалко человека? Да, естественно жалко. Была у него возможность не лечь на входе в больницу, а поехать по месту своего жительства? Скорее всего была. Обязано ли медицинское учреждение развозить по домам выписанных лиц, медицинских оснований для содержания которых в больнице не имеется? Нет, не обязана. Если машины скорой помощи использовать для этого, то