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16:36 (мск), источник: Pro Город Самара

В клинической больнице Самары рассказали, как одноногий пациент лёг перед их учреждением

По словам главного врача медицинского, мужчину никто не выкидывал на мороз.

В Самаре продолжается проверка по факту происшествия с одноногим мужчиной, который вчера лежал перед входом клинической больницы в районе улиц Комсомольской и Степана Разина. ProGorodsamara.ru пообщался с главным врачом медицинского учреждения Олегом Никитиным и узнал его версию произошедшего.

— Поступил вызов, по моему, с улицы Чернореченской, и туда отправилась «скорая помощь». Звонили двое мужчин, асоциальные личности, которые начали дебоширить прямо в скорой, а потом продолжили в приемном отделении. Они сломали дверь пластиковую, нецензурно выражались. Вместе с мужчиной на костылях был двухметровый громила, который оскорблял санитарок — а у нас работают только девушки там, обещал искалечить их, толкал. Сотрудницы нажали тревожную кнопку — приехала ГБР, группа быстрого реагирования. Они вывели мужчин на улицу. Наши же сотрудницы не то, что «выкинуть» их не смогли бы, они бы с места их сдвинуть не смогли, — рассказывает Олег.

По словам доктора, после этого правоохранители уехали, а «дебоширы» какое-то время оставались на улице:

— Мужчины чуть постояли, а потом пошли и сели на лестницу при входе в больницу. Стали курить. Один отошел и демонстративно лег на снег перед вторым. Кончилось всё тем, что они поднялись, вызвали такси и уехали. Позже приезжала полиция.

В ОВД информации по данному факту пока нет. Стражи порядка выясняют обстоятельства инцидента. Отметим, что сейчас прокуратура проверяет ситуацию на предмет оставления в опасности гражданина с ограниченными возможностями и ищет очевидцев.

ProGorodSamara.ru уточнил у юриста, какое наказание может быть в подобном случае. Адвокат Вячеслав Яблоков:

— Уверен, что не могут быть наши врачи настолько бессердечными, чтобы выкинуть на улицу больного, нуждающегося в помощи. Скорее всего, прокурорская проверка на предмет наличия в действия сотрудников медицинского учреждения признаков преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ, закончится отказом в возбуждении уголовного дела. Эта статья предусматривает заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни и здоровья состоянии. При этом обязательно должно быть установлено, что само лицо лишено возможности принять меры к самосохранению по болезни, старости или в силу своей беспомощности.

Могу лишь предположить, чем руководствовались врачи, принимая решение отпустить человека из больницы: скорее всего, заболевания у него диагностировано не было. При этом больница не является местом обеспечения жильём, теплом и питанием всех желающих, даже желающих с физическими недостатками, включая отсутствие ноги. Жалко человека? Да, естественно жалко. Была у него возможность не лечь на входе в больницу, а поехать по месту своего жительства? Скорее всего была. Обязано ли медицинское учреждение развозить по домам выписанных лиц, медицинских оснований для содержания которых в больнице не имеется? Нет, не обязана. Если машины скорой помощи использовать для этого, то кто-то может умереть в ожидании действительно важной и нужной помощи. Если руководствоваться соображениями жалости и держать лиц без определённого места жительства в стационаре, то не будет хватать мест тем, кому требуется лечение. Поэтому я с пониманием отношусь к всплескам эмоций людей в сети по поводу размещённой фотографии замерзающего на входе в больницу человека, но отделяю эмоции от функций, которые должно выполнять медицинское учреждение. Если будет установлено, что человек не болен и не нуждался в госпитализации, то требовать от медсотрудников заботиться о нём, мы имеем право не больше, чем от самих себя. Почему каждый из возмущающихся не взял его под руки и не проводил к себе домой, чтобы накормить и согреть?

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