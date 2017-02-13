Суд арестовал чиновников столичной полиции, присвоивших 10 млн гривен

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева в Facebook. Троих задержанных чиновников суд арестовал сроком на 2 месяца с альтернативой внесения залога, суммарный размер которого составляет 8 млн гривен.

В частности, начальнику Управления финансового обеспечения и бухгалтерского учета Главного управления Нацполиции в г. Киеве суд определил залог в сумме 2 млн гривен, представителю профсоюза аттестованных работников органов внутренних дел Украины, а также заместителю одного из полков особого назначения киевской полиции — по 3 млн гривен каждому.

Еще двоим фигурантам уголовного производства суд избрал мерой пресечения домашний арест. Одного из них суд также обязал носить электронное средство контроля. Кроме того, прокуратурой поданы ходатайства в суд относительно ареста денежных средств в сумме свыше 3,5 млн гривен, которые были изъяты у подозреваемых во время обысков, а также движимого и недвижимого имущества, которое им принадлежит (3 автомобиля, 3 квартиры и частный дом).

Ранее прокуратура города Киева разоблачила преступную группировку из должностных лиц управления финансового обеспечения и бухгалтерского учета ГУ Нацполиции Украины, которая присвоила почти 10 млн гривен, которые предназначались для выплаты премий полицейским.