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16:21 (мск), источник: Nur.kz

В Атырау прокурора взяли под стражу

В Атырау взят под стражу сотрудник прокуратуры, подозреваемый в мошенничестве, сообщает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу областного суда.

Источник: Nur.kz

В суд № 2 города Атырау с ходатайством об избрании меры пресечения в виде «содержания под стражей» в отношении К. А. обратился специальный прокурор прокуратуры области.

Из ходатайства специального прокурора следует, что в ЕРД прокуратуры области зарегистрировано заявление двоих граждан в отношении сотрудника прокуратуры города Атырау К. А. по факту мошеннических действий.

В ходе досудебного расследования установлено, что сотрудник прокуратуры, обманным путем завладел денежными средствами потерпевших.

6 февраля текущего года подозреваемый был задержан и водворен в ИВС УВД Атырау.

Суд, не предрешая вопроса о виновности или невиновности подозреваемого в инкриминируемом ему деянии, посчитав, что в материалах уголовного дела имеются достаточные основания полагать, что подозреваемый может воспрепятствовать судопроизводству, удовлетворил ходатайство.

Подозреваемый взят под стражу на два месяца в СИЗО.

Следственные мероприятия продолжаются.

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