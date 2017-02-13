В Алматы автобус на полном ходу врезался в автомобиль на буксире

ДТП произошло по проспекту Райымбека в западном направлении, не доезжая улицы Розыбакиева.

Со слов очевидцев, автомашина Daewoo Nexia сломалась посреди дороги. Водитель попросил своего знакомого на Mitsubishi Galant отбуксировать его с помощью троса, чтобы убрать автомашину с проезжей части.

«В этот момент, когда натягивали трос между машинами, на полном ходу в Daewoo Nexia врезался автобус 72-го маршрута, который также ехал по Райымбека в западном направлении. Машина по инерции влетела в Mitsubishi Galant», — рассказали свидетели происшествия.

По их же словам, в этот момент между двумя машинами зажало человека. В результате ДТП он с переломами обеих ног госпитализирован в ближайшую больницу. Выяснением всех обстоятельств аварии занимается полиция.