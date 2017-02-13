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16:31 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе маршрутка сбила пешехода насмерть

Сегодня, 13 февраля, произошло ДТП со смертельным исходом в уфимском микрорайоне Южный. Об этом в редакцию ProUfu.ru сообщили очевидцы.

Источник: Proufu.ru

По словам свидетелей, ДТП совершила маршрутка № 252 на улице Амантая.

«В этом месте находится официальная остановка, которая никак не оборудована, на дороге ужасная колея, которая могла сыграть свою роковую роль», — сообщили авторы фотографии.

Тело погибшего пешехода долго продолжало оставаться на месте происшествия.

Обстоятельства происшедшего выясняются.

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