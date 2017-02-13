В Уфе маршрутка сбила пешехода насмерть
Сегодня, 13 февраля, произошло ДТП со смертельным исходом в уфимском микрорайоне Южный. Об этом в редакцию ProUfu.ru сообщили очевидцы.
Сегодня, 13 февраля, произошло ДТП со смертельным исходом в уфимском микрорайоне Южный. Об этом в редакцию ProUfu.ru сообщили очевидцы.
По словам свидетелей, ДТП совершила маршрутка № 252 на улице Амантая.
«В этом месте находится официальная остановка, которая никак не оборудована, на дороге ужасная колея, которая могла сыграть свою роковую роль», — сообщили авторы фотографии.
Тело погибшего пешехода долго продолжало оставаться на месте происшествия.
Обстоятельства происшедшего выясняются.