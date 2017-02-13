Штраф за взятку для бывшего главного «похоронщика» Севастополя увеличили в 7 раз

Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следкома РФ по Севастополю.

Как уточнили в ведомстве, сумма штрафа, которую предстоит выплатить осужденному в пользу государства, была увеличена с 5 до 35 миллионов рублей.

В части лишения свободы судебная коллегия суда оставила срок без изменения — 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, суд запретил Басову по окончании срока занимать должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления сроком на 3 года.

В Следственном управлении напомнили, что весной 2015 года директор ГУП Севастополя «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» Геннадий Басов решил извлечь выгоду от предпринимателя за осуществление им коммерческой деятельности на территории кладбища 5-го километра Балаклавского шоссе. В случае отказа руководитель предприятия угрожал чинить незаконные и необоснованные препятствия в ведении бизнеса.

В результате предприниматель был вынужден дважды передать Басову через посредника требуемую сумму в размере 400 тысяч рублей путем перечисления денег на подставные счета.

29 сентября 2015 года Геннадий Басов был задержан.

Всего в ходе следствия установлено пять фактов получения денежных средств директором Специализированной службы по вопросам похоронного дела от предпринимателей в виде взяток и коммерческого подкупа на общую сумму свыше 2 млн рублей.

В ноябре 2016 года суд приговорил Басова к 9 годам колонии строгого режима. На данный момент приговор вступил в законную силу.