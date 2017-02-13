В Пермском крае под суд пойдут три похитителя сейфов

По версии следствия, участники группы совершали кражи имущества, автомобилей, денежных средств и материальных ценностей из офисов предпринимателей. Когда ценное имущество хранилось в сейфах, они похищали их тоже. Для маскировки обвиняемые использовали регистрационные номера, которые заранее похищали у законных владельцев.

В частности, злоумышленники совершили два покушения на хищение денег из банкоматов, но из-за сработавшей охранной сигнализации не успели довести до конца свой умысел и сбежали. От их действий пострадало около 20 бизнесменов и юридических лиц, в том числе крупные промышленные предприятия, ущерб составил более 28 миллионов рублей, сообщает прокуратура. Кроме того, во время обысков по месту жительства у одного из них было обнаружено боевое оружие с патронами.

Они обвиняются в совершении преступлений по статьям УК РФ «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в крупном и особо крупном размерах», «Покушение на кражу, совершенная в особо крупном размере», «Незаконное хранение оружия, его основных частей, боеприпасов», «Похищение у гражданина паспорта или другого важного личного документа», «Неправомерное завладение государственными номерами или уничтожение идентификационного номера транспортного средства».

«Материалы дела после вручения копии обвинительного заключения будут направлены в Чернушинский городской суд Пермского края для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении ведомства.