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18:09 (мск), источник: РИА Новости

В Самаре проверяют видео, на котором неизвестный водитель сбивает собаку

Полиция проводит проверку в связи с размещением в интернете видео, где неизвестный водитель сбивает собаку, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы ГУМВД по региону Сергей Гольдштейн.

«Проводится проверка по факту размещения данного видео в сети интернет», — рассказал собеседник агентства.

Как отметили в ГУМВД по региону, пока у полиции нет точных сведений относительно даты и места съемки данного видео.

На видео с названием «Бесчеловечность г. Самара» запечатлено, как неизвестный водитель, проезжая мимо стаи собак, сбивает одну из них. После чего проезжает несколько метров, таща за собой тело животного. На видео видно, что автомобилист двигался с низкой скоростью и собаку можно было разглядеть.

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