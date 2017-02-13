В Самаре проверяют видео, на котором неизвестный водитель сбивает собаку

«Проводится проверка по факту размещения данного видео в сети интернет», — рассказал собеседник агентства.

Как отметили в ГУМВД по региону, пока у полиции нет точных сведений относительно даты и места съемки данного видео.

На видео с названием «Бесчеловечность г. Самара» запечатлено, как неизвестный водитель, проезжая мимо стаи собак, сбивает одну из них. После чего проезжает несколько метров, таща за собой тело животного. На видео видно, что автомобилист двигался с низкой скоростью и собаку можно было разглядеть.