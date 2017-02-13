По факту обнаружения склада с оружием на базе батальона «Аскер» открыто дело

КИЕВ, 13 февраля. /ТАСС/. Правоохранительные органы Украины открыли уголовное дело по факту обнаружения нелегального склада с оружием на базе крымско-татарского батальона «Аскер», который базируется в Чонгаре Херсонской области на границе с Крымом. Об этом сообщил в понедельник советник главы МВД страны Илья Кива.

«По факту возбуждено уголовное дело по статье 263 Уголовного кодекса (“Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами”)», — опубликовано на странице Кивы в Facebook, опубликовав фотографии с места события.

Ранее в понедельник он сообщил, что 12 февраля вблизи КПП «Чонгар» Херсонской области на границе с Крымом украинские военнослужащие прибыли с проверкой батальона «Аскер». В ходе проверки были обнаружены 50 гранатометов, тротил и пулеметы. По его словам, обнаруженное нелегальное оружие было изъято «во избежание возможных терактов и неконтролируемых ситуаций на границе».

Кива также назвал «Аскер» «бесконтрольной группой лиц с оружием на границе». Он подчеркнул, что «Аскер» некорректно называть «батальоном, поскольку он не входит ни в состав ВСУ, ни в состав Национальной гвардии», а «официально это просто общественная организация».