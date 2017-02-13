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17:38 (мск), источник: VOLGOGRAD.RU

Под Волгоградом водитель протащил инспектора ДПС 20 метров по асфальту

Водитель осуждён на год с отбыванием наказания в колонии-поселении.

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Волгоградской области, 20 ноября 2016 года сотрудниками ДПС был замечен автомобиль ВАЗ-2108, за управлением которого находился 23-летний местный житель, лишенный права управления транспортным средством, о чем стражам порядка было известно.

Полицейские остановили жигули, перегородив ему дорогу служебным автотранспортом. Выходить из салона машины нарушитель не намеревался, более того попытался скрыться. Когда полицейский открыл дверь водителя и попытался вытащить мужчину из-за руля, тот стал резко набирать скорость на своем автомобиле, в результате чего протащил сотрудника ДПС, держащегося руками за дверь автомобиля, не менее 20 метров по асфальту.

Горе-водитель осуждён на 1 год с отбыванием в колонии-поселении.

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