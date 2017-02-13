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18:12 (мск), источник: Pro Город Самара

На предполагаемого виновника ДТП с шестью пострадавшими завели уголовное дело

Авария произошла на Поволжском шоссе в Тольятти.

В Тольятти на предполагаемого виновника ДТП с шестью пострадавшими завели уголовное дело, передает ГУ МВД по Самарской области.

По версии следователей, 7 июля 2016 года водитель ВАЗ-21124 выехал на полосу встречного движения и протаранил «Калину», в результате пострадали оба водителя, пассажир «двенадцатой», а также три пассажира «Lada Kalina» — дети 2003 и 2013 годов рождения и 59-летняя женщина. После того, как эксперты дали заключение, что пассажир «двенадцатой» и 59-летняя пассажирка «Калины» получили тяжкий вред здоровью, полицейские вынесли постановление о возбуждении уголовного дела. Расследование продолжается.

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